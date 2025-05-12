Омлет з червоною рибою: смачний сніданок

Готую його щоразу, коли хочеться чогось смачного, але без зайвого клопоту. Смаки — просто бомба!

Інгредієнти:

⁃ яйця

⁃ листя салату

⁃ крем-сир

⁃ сушені томати

⁃ каперси

⁃ кінза

⁃ лосось

Спосіб приготування:

1. Збиваємо яйця до однорідної консистенції.

2. Смажимо омлет на сковорідці.

3. Тим часом змащуємо листя салату крем-сиром.

4. Коли омлет готовий, викладаємо на нього сушені томати, каперси та трохи кінзи.

5. Зверху — листя салату з крем-сиром і філе риби.

6. Складаємо омлет навпіл — і насолоджуємось!

Спробуйте — і точно захочете ще!