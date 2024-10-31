Оладки по-корейські: дуже легкі в приготуванні

Усі ми знаємо моркву по-корейськи, яка стала нашою улюбленою, а комбінація спецій викликає апетитні асоціації! Я вирішив приготувати ще й овочеві оладки по-корейськи з готовою приправою.

На 8-9 шт.:

-верхівка половинки капусти

-1 болгарський перець

-1 велика морква

-1 цибулина

-половинка кабачка або цукіні

-6-7 печериць

Тісто:

-100 г борошна

-50 г кукурудзяного крохмалю

-приблизно 200 г води

-пачка спецій Iris до моркви по-корейськи

-дрібка солі

Приготування досить легке:

Нарізаю всі овочі соломкою. Тут, до речі, можна експериментувати — обирати червону капусту, різні кольори перцю та цибулі, змінювати гриби чи додавати щось своє!

Змішую борошно та крохмаль, додаю спеції до моркви, сіль, воду й замішую тісто. Воно має бути приблизно такої густини, як на оладки, але можливо трохи рідше. За бажанням можна додати кунжут.

Додаю всі овочі та добре перемішую. Смажу такі овочеві оладки на звичайній олії на середньому вогні з обох сторін — до приємного кольору, щоб овочі трохи приготувалися.

Окремо, за бажанням, можна змішати трохи соєвого соусу, солодкий чилі, додати смажений кунжут і посічену зелень кінзи. У такий соус можна мокати гарячі й ароматні оладки!

Смачного!