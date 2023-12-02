Гарвардський університет, один із найвідоміших у всьому світі, має захоплюючу історію. З моменту свого заснування в 1636 році університет мав славу провідного центру освіти та досліджень. UAportal розповідає факти про один з найпрестижніших університетів.

Джон Гарвард, перший благодійник університету

Університет отримав свою назву на честь Джона Гарварда. Цей молодий священник виявився щедрою особистістю, та заповів свою бібліотеку та половину свого майна університету. Його щедрість заклала основу для подальшого розвитку Гарварду.

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Видатні випускники

Гарвард може похвалитися видатним списком випускників, серед яких вісім президентів США, такі як Барак Обама і Джон Кеннеді, а також численні бізнесмени, нобелівські лауреати і лауреати Пулітцерівської премії. Розгалужена та впливова мережа випускників є свідченням спадщини університету.

Високоселективний процес вступу

Процес вступу до Гарварду є дуже конкурентним. Щороку туди вступає не більше за 5% абітурієнтів. Талановиті та здібні студенти з усього світу прагнуть отримати місце на престижній бакалаврській програмі.

Акцент на державній службі

Гарвард надає пріоритет державній службі та прищеплює своїм студентам почуття соціальної відповідальності. Через різноманітні програми та ініціативи університет сприяє суспільному прогресу.

Нагадаємо, представники ТЦК та СП можуть вручити повістки студентам.

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