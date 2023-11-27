Одні з найрозумніших тварин: цікаві факти про свиней

Свині відіграють важливу роль у сільському господарстві, зокрема завдяки своїй вирішальній ролі в харчуванні багатьох країн, де свинина посідає провідне місце. UAportal підготував підбірку цікавих фактів про цих тварин.

Грязьові ванни для свиней

Свині – не просто неохайні тварини, вони використовують грязьові ванни як розумну стратегію. Валяння в багнюці слугує захисним механізмом проти шкірних паразитів.

Коли бруд висихає, він забирає з собою шкідливих комах, що дозволяє свиням ефективно боротися з паразитами. Крім того, грязьові ванни захищають шкіру від комарів і забезпечують освіжаючу прохолоду в спекотну погоду.

Видатний інтелект

Дослідження показали, що свині є одними з найрозумніших істот на нашій планеті. Різноманітні експерименти та тести продемонстрували, що їхні когнітивні здібності перевершують навіть когнітивні здібності собак. Ці висновки підкреслюють рівень інтелекту, яким володіють ці сільськогосподарські тварини.

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Універсальне використання

Домашні свині відіграють важливу роль у сільському господарстві, причому кожна частина їхнього тіла має своє призначення. Зокрема, їхнє м'ясо слугує джерелом їжі, а щетина використовується для виробництва пензлів.

Крім того, екстракт підшлункової залози є цінною сировиною для фармакології. А карликові свині набувають все більшої популярності як домашні улюбленці.

Запобіжні заходи при приготуванні

Свинина, багата на паразитів, вимагає ретельної кулінарної обробки для забезпечення безпеки. Слід категорично уникати споживання сирого м'яса, щоб запобігти різним інфекційним та паразитарним захворюванням. Дотримання правильної термічної обробки має вирішальне значення для зменшення ризиків для здоров'я, пов'язаних зі споживанням свинини.

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