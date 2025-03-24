Дуже шоколадне мармурове печиво
Іноді мені хочеться чогось дуже шоколадного, та й ще зі склянкою холодного молока - мммм.
Ловіть простий рецепт:
-130г масла 82.5%
-2 яйця
-180г цукру
-170г борошна
-50г какао
-50-80г шоколаду
-10г розпушувач
-70-80г цукрової пудри
- масло кімнатної температури збиваю з цукром та яйцями, практично до розчинення цукру, при бажанні можна додати ще екстракт ванілі.
- до масла додаю просіяне борошно разом з какао та розпушувачем, додаю шоколад (у мене у краплях, але можна і крихту).
- охолоджую тісто біля 30 хв у холодильнику, формую кульки - біля 20 шт, і добре обвалюю у цукровій пудрі.
- розміщаю на деко на відстані одне від одного і випікаю при температурі 190-195 градусів 12-14 хвилин ! Більше тримати не треба !
- шоколад краще брати молочний або навіть білий. Проте печиво і без нього буде дуже цікавим
- гарно буде, якщо до тіста додати якоїсь горіхової пасти чи горіхів 30-40г !