Обрізка смородини: як зберегти здоров'я та плодоносність рослин

UAportal підготував поради, щодо обрізки смородини. Садівникам важливо зосереджуватися на чищенні, підживленні та захисті кущів від шкідників і хвороб.

Обрізка кущів має важливе значення для сприяння оптимальному плодоношенню. Однак перед тим, як почати її проводити, бажано оглянути рослину на виявлення будь-яких ознак хвороб або шкідників.

В ідеалі кущі смородини слід обрізати до того, як бруньки почнуть набухати. За допомогою секатора знайдіть і видаліть всі підмерзлі, засохлі, зламані або викривлені гілки. Видаліть усі бур'яни, які можуть заполонити рослину. Позбавтеся старих, коричневих пагонів, які надмірно ущільнюють кущ.

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Далі проведіть формуючу обрізку, залишивши на пагонах близько 5 бруньок і обрізавши решту бічних відростків. Для червоної та білої смородини, яка плодоносить протягом декількох років, корисно зберігати як старі, так і нові пагони. Однак будь-які пошкоджені або непридатні для використання гілки можна видалити.

Якщо ви помітили набряклі бруньки, це свідчить про зараження бруньковим кліщем. Швидко видаліть ураження, поки шкідники не поширилися по всьому кущу.

Під час обрізки обов'язково оглядайте серцевину зрізу. Темний колір може свідчити про атаку порічкової плодожерки.

Для подальшої підтримки росту кущів смородини підживлюйте їх багатими на поживні речовини добривами, які можна придбати в спеціалізованих магазинах. Дотримуйтесь рекомендованого дозування, вказаного на упаковці продукту.

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