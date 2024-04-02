Обрізка, пересадка та підживлення вишні навесні: основні поради по догляду за деревами

Обрізка вишні – це щорічне завдання, про яке не варто забувати. UAportal розповідає про те, як проводити обрізку, підживлення та боротьбу зі шкідниками вишні весною.

Мистецтво обрізки молодих вишневих дерев

Обрізати вишню не так складно, як здається, якщо розуміти основні принципи. Через швидке зростання крона дерева може стати занадто щільною, що обмежує проникнення сонячних променів. В результаті частина квіток не запилюється, а ягоди не визрівають. Крім того, в таких умовах розвиваються хвороби та шкідники. Досвідчені садівники рекомендують ярусну обрізку як ефективне рішення. Ось як це робиться:

1. Видаліть будь-яку поросль на стовбурі нижче 80 см від землі, тобто під першим ярусом крони.

2. Виріжте хворі, пошкоджені або підмерзлі гілки.

3. Приберіть гілки, розташовані між ярусами, забезпечуючи проміжок 50 см між першим і другим ярусами і 40 см між наступними рівнями. На кожному рівні залиште по 6 гілок з інтервалом 15 см.

4. Виріжте гілки, які сприяють ущільненню крони, наприклад, ті, що ростуть занадто близько до основних гілок.

5. Скоротіть приріст, що утворився протягом року. Оскільки вишневі дерева швидко ростуть, необхідно обрізати молоду поросль приблизно на третину чи половину, якщо вона дуже добре розрослася. Це дозволить корінню ефективно живити крону.

Визначення ідеального часу для весняної обрізки вишні

Час обрізки залежить від стану бруньок дерева – обрізайте, коли вони прокидаються, але не під час активного росту, щоб дерево не ослабло і не стало сприйнятливим до хвороб.

Як обробляти вишню

Обробляти вишню від хвороб бажано до початку сокоруху. Навесні ідеально використовувати 2% розчин мідного купоросу для боротьби з паршею, іржею, моніліозом, борошнистою росою та іншими хворобами. В якості альтернативи можна також застосовувати 3% бордоською сумішшю.

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Інструкція з весняного підживлення вишні

Для весняного підживлення можна використовувати як мінеральні, так і органічні добрива. Перш ніж вибрати відповідне добриво, враховуйте вік дерева:

1. Молоді дерева (до 2 років) можуть не потребувати підживлення, оскільки вони використовують поживні речовини з фази посадки.

2. Органічні добрива, такі як перепрілий гній, тирса, компост і курячий послід, корисні для молодих саджанців.

3. Дерева старше 4 років можна удобрювати мінеральними добривами. Зверніться до нашого детального посібника про способи весняного підживлення залежно від віку дерева.

Оптимальний графік поливу вишні навесні

Якщо весна посушлива, дуже важливо поливати вишневі дерева приблизно раз на тиждень під час цвітіння та зав'язування плодів. Для ефективного поливу необхідно використовувати щонайменше 3 відра води на одне дерево.

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