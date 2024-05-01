Оновлена версія iOS 17.4: що змінилося для мешканців ЄС

Apple офіційно представила оновлену версію iOS 17.4 після тривалого тестування. В результаті це принесло кілька значних змін, зокрема, щодо App Store та фірмових додатків у Європейському Союзі, щоб відповідати вимогам Закону про цифрові ринки. UAportal розповів детальніше про ці зміни.

Зміни стосуються виключно країн Європейського економічного простору.

Зокрема, iPhone в Європі отримав нові цікаві функції. Однією з них є можливість доступу до альтернативних магазинів додатків, що надає їм більшу автономію у виборі.

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Крім того, серед нововведень iOS 17.4 – інноваційні методи оплати підписки та можливість вибору веббраузера за замовчуванням. Ці зміни спрямовані на покращення користувацького досвіду та розширення доступних опцій.

Сервіси потокової передачі ігор, включаючи Xbox Cloud Gaming та Nvidia GeForce NOW, отримали дозвіл на присутність в App Store, що розширює можливості для ігрових фанатів. iOS 17.4 демонструє низку нових смайликів, транскрипції подкастів, вдосконалений браузер Safari та покращені налаштування функції захисту від викрадених пристроїв. Оновлення також усуває численні системні помилки.

Щодо доступності, оновлення iOS 17.4 має значний розмір файлу – близько 2 ГБ. Apple вже розпочала розгортання на всіх підтримуваних моделях iPhone, і користувачі можуть зручно перевірити наявність оновлень через бездротову мережу (OTA) в налаштуваннях свого пристрою.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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