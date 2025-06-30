Є продукти що люди їдять, коли хочуть зробити своє харчування більш якісним, трошки взяти себе в руки і покращити стан і форму, але вони оманливі і це так часто зустрічається, що вирішила зробити пост.

1. Суміш горішків і родзинок чи цукатів, сухофруктів. Просто тонна калорій : цукор і жир. Їдять зазвичай багатенько, а не 10 штучок. Тож виходить за перекус калорій як за повноцінний прийом їжі або більше.

2. Сухарики. Як часто я чую " а давай візьмемо сухарики а не хліб, бо від них не поправляються". Нуууу. Це ж просто хліб із якого випарувалася вода а не калорії. Так само як і сухофрукти. Це ті самі фрукти просто маленькі бо немає води. Тож різниці немає. Хліб чи сухарики.

3. Сир) їсти не буду каші картоплю, буду сир з вином бажано) сир це продукт багатий жиром, його або обожнюють або ненавидять) я рекомендую використовувати натираючи або як десерт і сприймати як десерт.

4. Гранола. Вівсянка запечена в меду. Дійсно солодко, калорійно - тому бажано трошки і не часто. Але виглядає дуже хелсі)

5. Протеїнові батончики або "хелсі бари". Дуже важко побачити і знайти дійсно гарний склад. Прям один на 20 шт. Часто це просто солодка шоколадка. Для порівняння в каруселі батончик , який купують щоб покращити форму і батончик солоденьке. Дивимося порівнюємо! Розуміємо.

Оманливі корисні продукти: як ми себе обманюємо Оманливі корисні продукти: як ми себе обманюємо

Скрін. Фрагмент із моєї лекції про базочку про їжу, склад продуктів і норми і міфи.