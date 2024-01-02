No-Frost проти крапельних холодильників: Що обрати

Коли мова йде про побутову техніку, вибір між холодильниками no-frost та крапельними холодильниками може суттєво вплинути на ефективність та зручність у повсякденному житті. UAportal підготував перелік основних характеристик техніки, що допоможуть зробити правильний вибір.

Енергоефективність

Якщо порівнювати енергоефективність холодильника без інею, з крапельним, то безсумнівну перевагу мають пристрої з технологією no-frost. Вона зменшує необхідність ручного розморожування, що не тільки економить час, але й мінімізує споживання енергії. З іншого боку, крапельні холодильники потребують регулярного відтанення, що з часом призводить до збільшення споживання енергії.

Підтримання температури

Холодильники з функцією no-frost виявляються більш ефективними. Рівномірний розподіл холодного повітря всередині, допомагає підтримувати постійну температуру, завдяки чому продукти залишаються свіжими протягом тривалого часу. У крапельних холодильниках, навпаки, температура коливається через намерзання льоду, що призводить до нерівномірного охолодження і може негативно вплинути на продукти, що зберігаються всередині.

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Місткість

І холодильники без інею, і краплинні, пропонують схожі можливості. Однак варіант з технологією no-frost додає більше корисного простору завдяки відсутності намерзання льоду. Це забезпечує додаткове місце для більших продуктів і мінімізує потребу в частому розмороженні, що робить його більш зручним варіантом.

Обслуговування та догляд

Холодильники без інею вимагають менше зусиль, ніж їхні краплинні аналоги. Відсутність ручного розморожування зменшує потребу в частому чищенні, що робить їх кращими варіантами. І навпаки, краплинні холодильники вимагають періодичного розморожування та очищення, щоб запобігти утворенню льоду, що може забирати багато часу.

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