Нікола Тесла: П'ять цікавих фактів про науковця

Нікола Тесла – вчений, чиї відкриття та винаходи перевернули уявлення про сучасну технологію. Його життя та досягнення сповнені неймовірних фактів, які відкривають перед нами портрет генія з надзвичайним потенціалом. UAportal підготував топ-5 фактів про видатного вченого.

Загадкове народження Тесли

Досить доречно, що Нікола Тесла, людина, чиє життя було пов'язане з електрикою, народився під час сильної грози. Доленосної ночі з 9 на 10 липня 1856 року в Австрійській імперії Нікола Тесла з'явився на світ. Легенди розповідають, що акушерка, яка приймала пологи, оголосила блискавку поганим знаком, передбачивши, що Тесла буде дитиною темряви. У відповідь мати Тесли впевнено заявила, що він буде дитиною світла.

Динамічні стосунки з Томасом Едісоном

Спочатку Нікола Тесла працював помічником відомого американського винахідника Томаса Едісона. Однак, керуючись власним баченням, Тесла врешті-решт відійшов від табору Едісона і почав реалізовувати свої незалежні проєкти. У той час як Едісон зосередився на постійному струмі, Тесла заглибився у змінний струм, що спричинило сумнозвісну "війну струмів" між ними.

Незважаючи на професійне суперництво, між Едісоном і Теслою існувала унікальна повага. Під час одного з виступів Тесли, на якому був присутній Едісон, аудиторія вибухнула бурхливими оваціями, ініційованими самим Ніколо на честь свого колишнього наставника. Дивовижно, але коли лабораторія Тесли стала жертвою пожежі, Едісон люб'язно організував нову лабораторію, щоб забезпечити продовження важливої роботи свого товариша.

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Роль Тесли у створенні технології смартфонів

Як справжній провидець, який випередив свій час, Тесла одного разу представив захоплюючу ідею своєму фінансисту Джей-Пі Моргану. Ця революційна концепція передбачала кодування повідомлень і трансляцію їх на певних частотах, доступних за допомогою портативних пристроїв. Бачення Тесли заклало основу для майбутніх досліджень і подальшого розвитку технології смартфонів.

Зустріч Марка Твена з Теслою

Сусіди, які жили поруч з лабораторією Тесли, складали легенди про його "машину землетрусів", здатну трясти цілі квартали. Однак насправді це був високочастотний генератор. Один пам'ятний випадок пов'язаний з тим, що Тесла запросив до своєї лабораторії відомого письменника Марка Твена. Змушений стояти на платформі, з'єднаній з осцилятором, Твен, який вже мав проблеми з травленням, виявив, що його трясе так сильно, що він різко втік у пошуках вбиральні.

Ненависть Тесли до перлів

Тесла, відомий своїми дивацтвами, відчував сильну неприязнь до перлів, і ця ненависть виходила за рамки звичайного. Він відмовлявся вступати в розмови з жінками, які носили перли, і навіть звільнив свою секретарку зі своєї лабораторії, коли помітив, що вона прикрашена перлами.

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