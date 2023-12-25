Ніколи не повертайте порожній посуд: Поради, як уникнути невдачі

Посуд – це більше, ніж просто предмети побуту, якими ми користуємося щодня. Він уособлює добробут, гостинність і затишок. UAportal розповідає, чому важливо ставитися до посуду з повагою і знати певні правила та прикмети, які допоможуть уникнути неприємностей і привернути удачу.

Згідно з народною мудрістю, повертати порожній посуд вважається несприятливою прикметою. Цей вчинок може принести нещастя як нам самим, так і тому, кому ми повертаємо речі.

Чому не варто повертати порожній посуд?

Порожній посуд традиційно вважається символом бідності, дефіциту та нещастя. Повертаючи такий посуд, ми нібито говоримо: "Мені нема чим з тобою поділитися", що може бути образливим для людини, яка люб'язно пригостила нас або позичила свій посуд. Більше того, це ставить під загрозу власний добробут і багатство.

Чому не варто зберігати в оселі чужий посуд?

Згідно з давнім повір'ям, зберігання чужого посуду в домі може призвести до фінансових негараздів. Тому рекомендується якнайшвидше повертати його власникам. Подумайте про те, щоб покласти туди цукерки, печиво, фрукти чи будь-які інші смаколики. Цей жест демонструє вдячність, повагу та ділиться вашим власним щастям і добротою.

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Є ще кілька прикмет і правил, пов'язаних зі столовим посудом, про які важливо знати:

1. Тримати на столі порожній посуд вважається несприятливою прикметою, оскільки він символізує фінансові труднощі та бідність. Щоб протистояти цьому повір'ю, бажано залишати на столі хоча б одну ємність з чимось смачненьким.

2. Утримайтеся від їжі з тріснутого або сколотого посуду, оскільки вважається, що він приносить хвороби, розбрат і нещастя в сім'ю. Такий посуд краще викинути.

3. Ніколи не пропонуйте порожню чашку іншій людині, оскільки це може привернути негативну енергію і вплинути як на її фінансові справи, так і на особисте життя. Замість цього наповніть чашку цукерками або солодощами. Якщо вам дають порожню чашку, попросіть у дарувальника кілька монет або пригостіть його чимось.

4. Поганою прикметою також вважається дарування порожніх пляшок. Пляшки краще викидати або переробляти.

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