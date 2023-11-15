Нетрадиційні способи використання пива: ви здивуєтесь

UAportal підготував добірку унікальних способів використання пива. Від видалення складних плям до відлякування садових шкідників і навіть догляду за волоссям – пиво може стати універсальним і несподіваним рішенням для різних повсякденних ситуацій.

Плямовивідник

Наступного разу, коли на улюблену сорочку проллється пиво, на допомогу може прийти банка з-під пива. Складні плями, особливо на таких тканинах, як бавовна та льон, можна ефективно вивести за допомогою пива.

Метод простий – налийте пиво прямо на пляму, залиште на кілька хвилин, а потім продовжуйте звичайне прання. Вуглекислий газ, що міститься в пиві, допомагає вивести пляму, а вміст алкоголю діє як розчинник.

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Засіб від слимаків

У пива є спосіб використання як натурального і нетоксичного засобу від слимаків. Наповніть пивом неглибоку миску або чашку і поставте її в місця уражень в саду.

Аромат пива приваблюватиме слимаків, заманюючи їх у ємність. Цей екологічно чистий метод захистить рослини від настирливих слимаків, не вдаючись до шкідливих хімікатів.

Кондиціонер для волосся

Білки та поживні речовини, що містяться в пиві, можуть покращити здоров'я та зовнішній вигляд волосся. Після миття голови м'якими масажними рухами нанесіть невелику кількість пива на волосся і залиште на кілька хвилин, а потім ретельно змийте. Обирайте пиво з м'яким ароматом, щоб запобігти появі стійкого пивного запаху.

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