Нетрадиційні способи використання харчової соди: 3 корисних лайфхаки

Хочете розкрити весь потенціал харчової соди? UAportal підготував три винахідливі лайфхаки, які допоможуть включити цей універсальний продукт у вашу рутину прибирання.

Оновіть килими

Килими мають властивість накопичувати бруд і запахи з часом. Знайдіть хвилинку, щоб посипати поверхню щедрою кількістю соди.

Акуратно втирайте її у волокна, щоб вона поглинула небажані запахи. Через пару годин пропилососьте килим.

Відновіть стіни

Якщо вдома є діти, ви, мабуть, стикалися з проблемою слідів і плям на стінах від ручок, маркерів або навіть гуаші. На щастя, харчова сода може знову прийти на допомогу.

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Приготуйте суміш, змочивши губку і злегка покривши її тонким шаром харчової соди. Легкими рухами нанесіть засіб на забруднені ділянки стін.

Подовжіть життя букета

Ви отримували букет квітів, але вони зів'яли занадто швидко? Харчова сода може стати секретним інгредієнтом, який продовжить термін їхнього життя.

Наповніть вазу середнього розміру водою і додайте чайну ложку харчової соди. Її лужна природа допомагає регулювати рівень pH у воді, створюючи сприятливе середовище, яке дозволяє квітам залишатися яскравими протягом тривалого періоду.

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