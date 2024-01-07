Негативний вплив на долю: Чому не варто ламати хліб руками

Нас завжди привчали цінувати та любити хліб. Ця пошана випливає з його асоціації з важкою працею та відчуттям ситості. Нехтування належним етикетом по відношенню до хліба вважається ознакою невігластва і невихованості. UAportal розповідає про прикмету, пов'язану з хлібом.

Чому не можна порушувати забобон

Існує важлива заборона, що стосується саме хліба: його не можна ламати руками. Згідно з повір'ями, навіть відламування руками маленького шматочка хліба може призвести до катастрофічних наслідків і негативно вплинути на долю людини. Від цієї дії можуть виникнути такі негаразди, як серйозні проблеми зі здоров'ям та фінансові труднощі.

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Тому ламати буханець хліба руками категорично заборонено. Для того, щоб розрізати хліб на шматочки, необхідно використовувати ніж.

Як правильно нарізати ножем

Однак важливо зазначити, що покладання лише на ніж для нарізання хліба не гарантує захист від потенційних проблем. Слід пам'ятати й про інші забобони. По-перше, важливо переконатися, що ніж, який ви використовуєте, чистий. По-друге, слід уникати нарізання хліба прямо на тарілці.

Нагадаємо, ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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