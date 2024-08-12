Не одружувався через науку: цікаві факти про Ніколу Теслу

UAportal підготував 5 цікавих фактів про Ніколу Теслу. Дізнайтеся, що особливого було в житті геніального винахідника.

Безпрецедентні звички сну

Тесла стверджував, що спав лише дві години щоночі, але це твердження не має жодних суттєвих доказів чи свідчень, які б його підтверджували.

Полюбляв віскі

До епохи сухого закону в США Тесла мав звичку щодня смакувати віскі. Ця цікава подробиця додає інтриги навколо його багатогранної особистості.

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Відданість справі

Тесла ніколи не вступав в інститут шлюбу, оскільки твердо вірив, що сімейні зобов'язання завадять його невпинному прагненню до наукового прогресу.

Провокаційні заяви

Відомо, що Тесла робив зухвалі заяви, такі як його участь у розробці "променя смерті" та отримання радіосигналів з Марса. Хоча дехто трактує ці заяви буквально, цілком імовірно, що Тесла або полюбляв грайливі театральні вистави, щоб привернути увагу, або прагнув розпалити інтригу навколо своєї новаторської роботи.

Фінансова криза

Незважаючи на свою геніальність, Тесла постійно потрапляв у боргову пастку, витрачаючи більше, ніж заробляючи. Ця модель фінансової боротьби стояла постійною перешкодою протягом усього його життя.

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