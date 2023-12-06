Не жовте та не горить: спростування п'яти поширених міфів про Сонце

Відкрийте для себе правду про наше небесне світило, розвінчуючи поширені міфи, які існували роками. UAportal розповів про п'ять найпоширеніших хибних уявлень про Сонце.

Жовтий колір

Всупереч поширеній думці, Сонце не жовте. Щоправда, з Землі воно може здаватися жовтим через нашу атмосферу. При спостереженні з космосу воно насправді є білим.

Сонце тверде

Багато людей уявляють собі нашу зірку, як тверду, вогняну масу. Однак Сонце – це гігантська куля, що складається переважно з водню і гелію.

Читайте також: Гігантську діру помітили на Сонці: сонячні вітри загрожують Землі

Найбільша зірка

Один з поширених міфів стверджує, що Сонце – найбільша зірка у Всесвіті. Важливо зазначити, що хоча воно справді велике, воно не є найбільшою зіркою. Існує безліч зірок, які перевершують Сонце за розмірами.

Вогнева куля

Всупереч поширеній помилці, Сонце не горить, як вогонь. Його енергія походить від ядерного синтезу, а не від горіння. Високий тиск і температура в ядрі Сонця сприяють злиттю атомів водню, вивільняючи при цьому енергію.

Нерухоме сонце

П'ятий міф про Сонце полягає в тому, що воно нерухоме. Насправді воно перебуває в постійному русі. Воно обертається навколо своєї осі, здійснюючи повний оберт приблизно кожні 25 днів. Крім того, Сонце обертається навколо центру галактики Чумацький Шлях, здійснюючи один оберт приблизно за 230 мільйонів років.

Нагадаємо, раніше вчені винайшли спосіб долетіти до Марсу лише за 45 днів замість одного року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!