Не викидайте лотки для яєць: Як їх застосувати в побуті

Коробки для яєць часто опиняються у смітнику, після того, як їхнє первісне призначення виконано. Люди не усвідомлюють їхнього потенціалу для інших практичних застосувань. UAportal розповідає про чотири креативні способи, як використати картонну упаковку з-під яєць з максимальною користю.

Годівничка для птахів

Створення годівнички для птахів може здатися складним завданням. Однак ідеальним рішенням можуть стати звичайні коробки з-під яєць. Розділивши коробку на дві частини, зробивши чотири отвори по кутах і підвісивши її на дереві за допомогою мотузки, можна легко зібрати імпровізовану годівничку для птахів.

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Трафарет для садівництва

Коробки з-під яєць також можна перетворити на зручний трафарет для садівництва. Просто візьміть картонну упаковку і прикладіть її до ґрунту. Це створить ідеально розташовані отвори, які можна використовувати для посадки насіння, спрощуючи процес садівництва.

Палітра

Якщо вам потрібна палітра для фарб, на допомогу може прийти звичайна коробка з-під яєць. Якщо заздалегідь підготувати кілька лотків, можна значно пришвидшити процес декорування поверхонь.

Коробка для зберігання

Окремі відділення в коробках для яєць забезпечують практичний варіант для зберігання дрібних предметів, таких як ґудзики, гвинти, гайки, болти та інші крихітні деталі. Замість того, щоб купувати дорогі органайзери, переробка яєчної упаковки може стати універсальною та економічно вигідною альтернативою.

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