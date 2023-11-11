Не всі речі можна віддавати даром: чому це заборонено

Речі, які не можна віддавати даром

Під час прибирання часто можна натрапити на речі, які систематично зберігалися в шафах, на столах чи в інших місцях. Серед них можна знайти як цінні речі, так і ті, що вже давно втратили своє призначення. Перше бажання, коли зустрічаєш непотрібні речі: продати або віддати безоплатно.

UAportal розповідає про народну мудрість, яка підказує, що не всі речі можна віддавати безоплатно. Це застереження не має на меті заохочення власних інтересів, а скоріше для того, щоб убезпечити від можливих негативних наслідків.

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Ювелірні вироби

Ця настанова в першу чергу стосується предметів, виготовлених з дорогоцінних металів, таких як золото або срібло. Езотеричні вірування стверджують, що прикраси можуть поглинати енергетику людини. Таким чином, передаючи таку річ, можна ненавмисно передати частину своєї удачі, успіху чи навіть здоров'я.

І навпаки, одержувачам ювелірних прикрас у подарунок варто бути уважними. Існує ймовірність успадкування чужого негативу, який може суттєво вплинути на їхнє життя та добробут.

Одяг та взуття

Як і у випадку з ювелірними виробами, в цьому контексті діє той самий принцип. Акт дарування або отримання одягу та взуття може призвести як до сприятливого результату, так і до потенційного поглинання негативної енергії від попереднього власника.

Віник

Віник має сакральне значення з давніх часів. Він слугує не лише магічним інструментом, але й оберегом. У народній прикметі, подарований віник несе в собі поняття "вимести" людину не лише з дому, але й з її життя.

Існує безліч історій про людей, яким подарували мітлу, і які згодом пережили нещастя або навіть передчасно пішли з життя. Ці розповіді в поєднанні з нещасними випадками, які часто зміцнюють віру в забобони, додають ваги природі таких вірувань.

Рушники, годинники, шарфи

Ці конкретні предмети здобули репутацію "роздільників". Як наслідок, їх слід уникати в якості подарунків для коханих або близьких друзів.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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