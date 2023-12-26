Не тільки для розігрівання їжі: Як мікрохвильова піч допомагає в побуті

Мікрохвильові печі часто сприймаються як кухонні прилади, що використовуються виключно для розігрівання їжі. UAportal розповідає, як ще використовувати мікрохвильову піч у побуті.

1. Відновлення обробної дошки

Обробні дошки є важливими інструментами на багатьох кухнях, на них часто потрапляють різні продукти, які можуть залишати після себе небажані запахи і плями. Навіть найретельніше миття не може повністю усунути ці проблеми. Однак мікрохвильова піч може прийти на допомогу. За винятком пластикових і великогабаритних обробних дощок, виконайте наступні дії:

- Натріть поверхню дошки шматочком лимона і мильним розчином.

- Помістіть її в мікрохвильову піч на 10-20 секунд.

- На завершення промийте дошку теплою водою.

Читайте також: Які продукти не можна розігрівати в мікрохвильовці: поради молодим господиням

2. Оновлення скотчу

З часом скотч втрачає свої клейкі властивості, що викликає розчарування і робить його неефективним. На щастя, за допомогою мікрохвильової печі ви можете відновити його липкість.

Помістіть стрічку в мікрохвильову піч і поставте її на 30 секунд на потужність 800-1000 Вт. Після цього ви побачите, що скотч відновив свою липкість і знову готовий служити вам за призначенням.

3. Повернення смаку і аромату спеціям

Несвіжі або позбавлені смаку спеції можуть стати розчаруванням. На щастя, за допомогою мікрохвильової печі можна повернути їм смак і аромат. Для цього використовуйте наступні прості кроки:

- Висипте приправи на тарілку, забезпечивши рівномірний розподіл по всій поверхні.

- Поставте тарілку в мікрохвильову піч на максимальну потужність на 40 секунд – 1 хвилину.

Нагадаємо, ми розповіли, чому не можна вимикати мікрохвильовку раніше запланованого часу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!