Названі тварини, які знаходяться під загрозою зникнення

Відкрийте для себе одних з найрідкісніших істот планети

UAportal розповів, які істоти знаходяться на порозі зникнення. Дізнайтеся більше про тварин з красної книги, та скільки їх всього залишилося на Землі.

Червоний вовк

Червоний вовк, що мешкає у регіонах Центральної та Південної Азії, є однією з найрідкісніших тварин у світі. У дикій природі залишилося близько 2 тисяч червоних вовків, і їхнє існування перебуває під загрозою зникнення.

Червоний вовк. Джерело: pixabay Червоний вовк. Джерело: pixabay

Амурський леопард

Амурський леопард, чисельність популяції якого в дикій природі оцінюється в 84 особини. Цей величний леопард, що мешкає у віддалених лісах Далекого Сходу, опинився під загрозою через браконьєрство, знищення середовища існування та конфлікт між людиною і дикою природою.

Амурський леопард. Джерело: pixabay Амурський леопард. Джерело: pixabay

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Яванський носоріг

Яванський носоріг, один з найрідкісніших великих ссавців у світі, в дикій природі залишилося менше 70 особин. Родом з Індонезії, ці носороги опинилися під загрозою через втрату середовища існування та браконьєрства заради їхніх рогів, що призводить до подальшого скорочення їхньої чисельності.

Яванський носоріг. Джерело: Freepik Яванський носоріг. Джерело: Freepik

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вчені виявили складові запаху людей, які найбільше приваблюють комарів.

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