Названі тварини, які знаходяться під загрозою зникнення
UAportal розповів, які істоти знаходяться на порозі зникнення. Дізнайтеся більше про тварин з красної книги, та скільки їх всього залишилося на Землі.
Червоний вовк
Червоний вовк, що мешкає у регіонах Центральної та Південної Азії, є однією з найрідкісніших тварин у світі. У дикій природі залишилося близько 2 тисяч червоних вовків, і їхнє існування перебуває під загрозою зникнення.
Амурський леопард
Амурський леопард, чисельність популяції якого в дикій природі оцінюється в 84 особини. Цей величний леопард, що мешкає у віддалених лісах Далекого Сходу, опинився під загрозою через браконьєрство, знищення середовища існування та конфлікт між людиною і дикою природою.
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Яванський носоріг
Яванський носоріг, один з найрідкісніших великих ссавців у світі, в дикій природі залишилося менше 70 особин. Родом з Індонезії, ці носороги опинилися під загрозою через втрату середовища існування та браконьєрства заради їхніх рогів, що призводить до подальшого скорочення їхньої чисельності.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вчені виявили складові запаху людей, які найбільше приваблюють комарів.
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