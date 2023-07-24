Названо найкрасивіші знаки зодіаку: вони випромінюють особливу енергію

Канони краси можуть змінюватися, як у калейдоскопі з часом, але люди, народжені в деякі місяці, випромінюють особливу енергію. Вони зачаровують із першого погляду, і це не випадковість, стверджують астрологи. Йдеться про Стрільців, Тельців, Левів та Близнюків.

Стрілець

Люди, які народилися між 21 листопада та 21 грудня, визнані справжніми ідеалами краси, якими всі захоплюються. Стрільці відрізняються надзвичайною грацією та магнетизмом. Вони вміють спокушати поглядом та мають ідеальну зовнішність. Їхнє прагнення пізнавати все нове та подорожувати дозволяє їм розвиватися.

Телець

Чоловіки під цим знаком можуть бути красиві настільки, що жінки втрачають розум, побачивши їх. Те саме стосується жінок, які народилися в період з 20 квітня по 21 травня. Вони можуть сміливо брати участь у конкурсах "Міс Світу". Тельцям властива універсальна краса, але їхній ефектний вигляд може створити враження, що вони марнославні.

Лев

Люди, народжені в період з 23 липня по 23 серпня, вирізняються винятковою красою, яка, втім, не дуже нав'язлива. Леви подобаються всім, але справа не лише у зовнішності, а й у харизмі. Найбільшою перевагою уродженців цього знаку є непідробна скромність, яка рідко зустрічається у таких привабливих людей.

Близнюки

Близнюки виглядають тим краще, чим менше вони піклуються про себе. Легка укладка, злегка недбале вбрання та природність надають їм ще більше чарівності. Відвідування перукаря чи косметолога може зробити Близнюків надто штучними. Їм важливо не переборщити з процедурами, щоб не втратити природний шарм.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.