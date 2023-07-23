Названо найжорстокіші знаки зодіаку: не зупиняться ні перед чим

Деякі люди відрізняються жорсткістю, через яку їх вважають безсердечними – вони можуть завдавати біль іншим. За словами астрологів, Скорпіони, Раки, Козероги, Овни та Леви є безжальними, що може стати проблемою у стосунках.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіони – найжорстокіші серед усіх уродженців зодіакального кола. Вони часто вдаються до маніпулювання, щоб досягти своїх цілей. У них, як правило, немає співчуття до людей, яким вони завдають болю. Більше того, Скорпіони люблять виводити інших із рівноваги, щоб показати свою силу.

Рак (21 червня – 22 липня)

Раки – безжальні люди, які атакують першими, коли їм щось загрожує чи здається, що плани можуть бути порушені. Вони інстинктивно знають, куди вдарити, щоб завдати найбільшого болю. Раки зовсім не думають про почуття оточуючих, у них на першому плані свої інтереси.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Козероги, які здаються доброзичливими, мають темну сторону. Вони вдаються до жорстокості, якщо це може допомогти їм у кар'єрі або позбутися ворога. Уродженці знаку насолоджуються чужим нещастям і із задоволенням розповідають історії, в яких хтось, хто скривдив їх у минулому, отримав по заслугах.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Овни вміють поранити словами. Вони злиться і зганяють негатив на оточуючих, не переймаючись тим, що можуть нашкодити навіть комусь із близьких. Уродженці знаку змагаються у всіх сферах життя, через що часто поводяться жахливо і терпіти не можуть поразок. Будь-яке суперництво з Овнами може змусити вас відчути на собі їх отруйні та злісні зауваження.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Леви настільки популярні та харизматичні, що їх важко не любити. Але сліпучий лідер-Лев, щойно відчує загрозу, стане вашим ворогом. Уродженці знаку гратимуть брудно і не зупиняться ні перед чим, якщо захочуть вас знищити. Як тільки вони вирішать, що ви поводитеся нелояльно, вони швидко перетворяться з милого кошеня на справжнього звіра, з яким краще не зв'язуватися.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.