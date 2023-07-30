Названо число, що руйнує кохання: ваші стосунки можуть тривати недовго

У ваших стосунках не все гладко? Ви та ваш партнер постійно сваритеся? Ви відчуваєте, що поміж вами є погана енергія? Астрологи вважають, що в цьому може бути винне число, яке не сприяє любові. Якщо воно є у ваших стосунках, наприклад, номер будинку, квартири і т.ін., може вплинути на ваші емоції.

За словами астрологів, магічні значення приписувалися числам із давніх часів. Вважалося, що вони саме в них написаний божественний закон і порядок. Не всі числа мали позитивне значення, деякі з них випромінювали негативні вібрації, які могли вплинути на поведінку та емоції людей.

У нумерології вказано, що є одне число, яке не сприяє любові та стосункам. Воно приносить невдачу і змушує негативну енергію циркулювати у повітрі. Якщо це число є у вашому житті (наприклад, у даті весілля або в номері загальної квартири), воно може впливати на емоції.

Попри всі забобони, 13 не вважається найгіршим числом. Одне з найнещасливіших чисел у нумерології – 4. Його погана репутація прийшла з Китаю, і там цього числа особливо уникають. Цього немає у готельних номерах та у квартирах. Число 4 пропущено, а за 3 відразу слідує 5.

Чому це відбувається? У нумерології 4 може віщувати сварки, проблеми і навіть смерть. Енергія числа 4 несприятлива та має погані вібрації.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.