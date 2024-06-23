Названий на честь генія: факти про Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо, відомий актор, не потребує представлення. Своєю захоплюючою грою та незаперечною чарівністю він завоював серця мільйонів. UAportal підготував кілька інтригуючих фактів про нього, які можуть здивувати.

Ім'я, натхненне генієм

Своїм ім'ям Леонардо Ді Капріо завдячує легендарному художнику епохи Відродження Леонардо да Вінчі.

Цікаво, що його мати відчула перші поштовхи, милуючись шедевром да Вінчі в музеї Уффіці у Флоренції, Італія. Сприйнявши це як знак, батьки вирішили назвати сина Леонардо.

Боротьба всупереч обставинам

На ранніх етапах своєї кар'єри Леонардо зіткнувся з проблемами у пошуку агента.

Один агент навіть запропонував йому змінити ім'я на Ленні Вільямс, щоб більше привабити американську аудиторію. Однак Лео був непохитним і відмовився змінювати своє ім'я.

Це рішення призвело до півторарічної боротьби, відвідування численних прослуховувань без успіху. Зрештою він знайшов агента, який прийняв його як Леонардо Ді Капріо, що стало поворотним моментом у його кар'єрі.

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Тиха битва з обсесивно-компульсивним розладом

За блиском і гламуром Леонардо Ді Капріо протягом усього свого життя мовчки боровся з обсесивно-компульсивним розладом (ОКР).

ОКР – це розлад психічного здоров'я, що характеризується повторюваними діями, спричиненими нав'язливими ідеями. Незважаючи на свою хворобу, Лео відмовляється дозволити їй визначати його життя.

Ідея екологічно чистого місця для відпочинку

У 2009 році Леонардо Ді Капріо потрапив у заголовки газет, коли придбав острів з грандіозною ідеєю. Його план полягав у створенні екологічно чистого курорту, що складатиметься з 36 вілл, які живитимуться виключно природними джерелами енергії.

Однак процес реалізації цієї мрії не був позбавлений труднощів. Бюрократичні перепони ускладнювали шлях, але врешті-решт дозвіл на будівництво було надано.

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