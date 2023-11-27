Нація азартних гравців: цікаві факти про Австралію, які вас здивують

Австралія – унікальна країна зі своїм неповторним набором цікавих особливостей, про які варто дізнатися. UAportal підготував декілька цікавих фактів.

Голосування – це обов'язок

В Австралії участь у виборах – це не просто право, а й обов'язок. Кожен повнолітній громадянин зобов'язаний віддати свій голос, оскільки відмова від цього може призвести до штрафу. Примітно, що Австралія стала другою країною у світі, яка надала право голосу жінкам, поступаючись лише Новій Зеландії, яка досягла цього набагато раніше – у 1839 році.

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Нація азартних гравців

Австралійці здобули репутацію затятих гравців: понад 80% дорослого населення активно беруть участь в азартних іграх. Це робить Австралію провідною країною у світі з точки зору участі в азартних іграх. Жителі країни також витрачають найбільше грошей на ставки, і приблизно 20% всіх покерних ігор у світі відбуваються в Австралії.

Відсутність чайових

Незважаючи на свою прихильність до азартних ігор, австралійці не звикли давати чайові працівникам сфери обслуговування. Ця особливість часто дивує мандрівників, оскільки австралійські клієнти рідко залишають чайові, коли їм пропонують послугу. Ця практика відрізняється від деяких інших країн, де чайові є звичним явищем.

Пластикові гроші

Австралія демонструє свою винахідливість навіть у виробництві валюти. Австралійські долари є унікальними, оскільки вони створені з використанням тонкого, міцного пластику замість паперу. Це нововведення забезпечує більшу стійкість і довговічність банкнот, мінімізуючи пошкодження, спричинені зношуванням.

Цікаво, що якщо банкнота розірвана, австралійське законодавство дозволяє її використання, якщо залишки складають не менше 20% і не більше 80% всієї поверхні банкноти. Наприклад, якщо банкнота номіналом $10 розірвана навпіл, кожна частина може вважатися окремою банкнотою номіналом $5.

Низька щільність населення

Австралія може похизуватися однією з найнижчих густот населення у світі. В середньому на квадратний кілометр країни припадає приблизно три особи, тоді як середній світовий показник становить 45 осіб на квадратний кілометр.

Примітно, що в рамках особливого підходу Австралія вимірює щільність населення у квадратних кілометрах на особу, а не в типових показниках кількості людей на квадратний кілометр, які використовуються іншими країнами.

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