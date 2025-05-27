Справжнє морозиво власноруч: як приготувати
Справжнє морозиво.
Як у вишуканому закладі - власноруч.
І ось у теплий сезон можна готувати здорові та вишукані літні ласощі.
Бананово-полуничний сорбет:
2 невеликі банани
200 г полуниці
лимонний сік
мед - приблизно 40–50 г
М’якоть банана нарізаю тоненько, полуницю зачищаю, усе викладаю шарами, поливаю медом і лимонним соком, трішки "притискаю", щоб суміш була щільно у стакані.
Заморожую приблизно 12 годин при -19°C і пропускаю через морозивницю Ninja (режим "сорбет").
Ванільний пломбір:
180 г молока
180 г вершків 30–35%
4 жовтки
70 г цукру
10 г ванільного цукру
Змішую молоко з вершками, додаю цукор, ванільний цукор або ваніль, жовтки. Ставлю на вогонь у сотейник із товстим дном і, інтенсивно помішуючи, доводжу до 82–84°C. Одразу знімаю - краще навіть у воду з льодом, щоб зупинити нагрівання.
Для шоколадного пломбіру в цю ж суміш додаю 25 г якісного какао і готую так само.
Заморожую на 12–24 години при -18°C і пропускаю через морозивницю (режим "пломбір").
До вже готового морозива смачно додати тертий шоколад або горіхи. А рецепти можуть бути й без заварювання - в режимі "легке морозиво". І, звісно, можна приготувати улюблену солону карамель чи навіть морозиво з блакитним сиром!
А які смаки морозива любите ви?