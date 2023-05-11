На голову трьом знакам зодіаку впаде щастя протягом тижня

UAportal підготував гороскопи для Лева, Терезів та Близнюків на 8-14 травня. Цього тижня слід чекати на неймовірне щастя, яке прямо звалиться на голову.

Лев

Цього тижня Лев буде найщасливішим, коли зосередиться на своїх особистих цілях та прагненнях. Поточне розташування Сатурна в їхньому знаку вказує на те, що вони отримають значний приплив позитивної енергії, яка допоможе подолати будь-які перешкоди, що стоять на дорозі.

Скористайтеся цією енергією, завзято працюючи над своїми мріями, і ви відчуєте задоволення і щастя, якого давно не відчували.

Терези

Для Терезів цей тиждень присвячений тому, щоб насолоджуватися дрібницями життя. Уран у Діві спонукає приймати спонтанність і відпустити всі очікування, які могли бути.

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Зосередьтеся на тому, щоб проводити час з близькими та насолоджуватися цим моментом. Ви побачите, що це принесе величезну кількість радості та щастя.

Близнюки

Близнюки, ваше щастя цього тижня тісно пов'язане із здатністю до ефективного спілкування. Оскільки Нептун знаходиться у Близнюках, це чудовий час для відновлення відносин зі старими друзями або встановлення нових зв'язків.

Використовуйте цей час для зміцнення існуючих відносин, будучи відкритими та чесними у спілкуванні. Вчиняючи таким чином, ви виявите, що рівень щастя та задоволеності підвищиться.

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