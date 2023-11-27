М'язи розвиненіші, ніж у спортсменів: п'ять цікавих фактів про горил

Горили, найбільші примати у світі, зараз стоять перед загрозою вимирання. Через діяльність людини ці чудові створіння опинилися на межі вимирання, втрачаючи свої природні місця існування і будучи витісненими зі своїх домівок. UAportal підготував цікаві факти про цих неперевершених тварин.

Неймовірна сила

Дорослі горили надзвичайно сильні, перевершуючи силу будь-якої людини на Землі. В середньому, самець горили має в 6-8 разів більшу фізичну силу, ніж тренований чоловік.

Близькі родичі

За генетичною схожістю з людиною горили поступаються лише двом видам шимпанзе. У порівнянні з усіма іншими мавпами, горили мають більш близьку спорідненість з нашим видом.

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Вражаючі розміри та м'язи

Дорослий самець горили може важити до 200 кг, а його м'язи часто більш розвинені, ніж у професійних спортсменів.

Соціальна структура

Зазвичай горили живуть групами, відомими як загони, що складаються з 30 особин. Очолює зграю зазвичай досвідчений і домінантний самець. Однак молоді горили час від часу кидають виклик лідерству старших самців.

Захисна поведінка

У разі нападу самці горил захищаються, в той час як самки ставлять на перше місце власну безпеку і захист свого потомства. Відомо, що горили залякують ворогів гарчанням і биттям себе в груди.

Вони можуть кидатися на супротивників, що біжать, і завдавати укусів, які в деяких африканських племенах вважаються знаком ганьби. Це пов'язано з тим, що укус горили означає страх і намагання втекти.

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