Можна народитися лінивим: Топ-5 маловідомих фактів про спадковість

Формування характеру людини – це складна взаємодія між генетичними рисами, успадкованими від батьків, і навколишнім середовищем, що викликає постійні суперечки про їхнє відносне значення. UAportal розповідає цікаві факти про спадковість.

1. Лінь

Патологічна лінь, коли люди із задоволенням проводять цілий день на дивані, може бути пов'язана з певним набором генів, а не з вихованням. Проводилися дослідження на щурах, де спостерігали чіткі генетичні відмінності між нащадками з груп високоактивних щурів та найлінивіших.

2. Потяг до мандрівництва

Непереборний потяг до подорожей у поєднанні з постійною потребою у змінах має наукове пояснення. Ген DRD4-7R, виявлений приблизно у 20% людей, прищеплює прагнення до пригод, досліджень і частих переїздів.

3. Водійські навички

Водіння автомобіля може здаватися простим, але деяким людям важко розвинути навички поводження за кермом. Є ланцюжок генів, що впливають на пам'ять, просторову орієнтацію та швидкість реакції, який зачіпає приблизно 30% населення планети, що викликає занепокоєння щодо їхньої здатності безпечно керувати автомобілем.

Читайте також: Правило 5 хвилин: Як встигати набагато більше і бути продуктивнішим

4. Вибір партнера

При виборі довгострокового партнера генетика потай бере гору над зовнішніми критеріями, такими як фізичні дані та спільні інтереси. Головний комплекс гістосумісності (HCG), сімейство генів, відіграє важливу роль у виборі партнера, причому жінки часто обирають людей з різними профілями HCG, щоб максимізувати шанси на народження здорового потомства.

5. Фобії

Фобії, зазвичай пов'язані з травматичним досвідом, також можуть успадковуватися через покоління. Наприклад, миші, навчені боятися вишні, передають цей страх своїм нащадкам, що свідчить про спадкову основу фобій. Цей вроджений механізм виживання дає уявлення про первісні інстинкти.

Нагадаємо, ми вже писали про прості техніки медитації для початківців.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!