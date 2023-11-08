Можна притягнути проблеми: коли не варто мити вікна

В який час і чому не варто мити вікна

Коли здається, що неприємності насуваються на вас – підходьте до виконання певних завдань з обережністю. Зокрема, до миття вікон. UAportal розповість, чим ця проста рутинна робота, з якою пов'язані певні повір'я та прикмети, може бути небезпечною.

За повір'ями наших предків, є певний час доби, коли краще уникати миття вікон, щоб не накликати біду на оселю. Не рекомендується робити це ввечері або вночі, а краще почати зранку і закінчити до обіду. Вважається, що дотримання цього часу забезпечить теплу і затишну атмосферу в оселі на тривалий період. Якщо мити вікна ввечері або вночі, то є ризик втратити здоров'я, добробут і навіть запросити злі сили.

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Крім того, існує питання, чи доцільно мити вікна під час дощу. Згідно з народними забобонами, краще утриматися від цього. Вважається, що це приносить в дім нещастя або хворобу.

Певні дні також вважаються несприятливими для миття вікон. Три дні перед Великоднем і день свята вважаються непридатними для таких завдань. Так само заборона поширюється на неділю і другу половину суботи.

Для тих, хто прагне створити гармонійну атмосферу вдома, поширеною практикою є додавання кількох крапель свяченої води у розчин для миття. Вважається, що ця проста дія може запобігти конфліктам у сім'ї, сприяючи спокійній і мирній атмосфері, яка відлякує злу енергію.

Найкращими порами для миття вікон є весна та осінь. Ідеальним місяцем навесні вважається квітень, коли повністю розтане сніг.

Восени бажано мити вікна ближче до кінця жовтня, щоб встигнути до першого снігопаду. Дотримуючись цих порад, ви зможете не лише забезпечити блиск вікон, але й узгодити свої дії з давніми віруваннями і традиціями.

Нагадаємо, ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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