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Чи можна утримувати коргі у квартирі

Владислав Москаленко

Коргі

Розмірність та жвавий характер коргі часто викликають питання щодо його утримання у квартирі. Ця порода собак вражає своїм неповторним виглядом та веселим темпераментом, але одночасно вимагає певної уваги до своїх потреб. UAportal розповідає про переваги та недоліки цієї породи.

Переваги утримання коргі у квартирі

  • Розмір собаки

Маленькі розміри роблять коргі ідеальною породою для квартир і будинків.

  • Невибагливий до навантажень

Низькі вимоги до фізичних навантажень роблять їх зручними для господарів з напруженим графіком.

  • Характер собаки

Коргі відомі своїм товариським характером, що робить їх чудовими компаньйонами для самотніх людей.

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Недоліки утримання коргі у квартирі

  • Гавкіт

Коргі схильні до гавкоту, що може бути неприємністю для сусідів.

  • Шерсть

Їх рясне линяння вимагає регулярного прибирання.

  • Висока енергійність

Висока енергійність коргі може призвести до незадовільної поведінки, якщо не вигулювати собаку з певною регулярністю.

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