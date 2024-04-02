Чи можна знімати обручку після весілля: про що говорять народні прикмети

UAportal розповів, що обручка, також відома як священний символ подружнього союзу, має велике значення з давніх часів. Традиція обмінюватися ними для скріплення шлюбу має глибоке коріння, зокрема ще з часів Стародавньої Греції або навіть Стародавнього Єгипту.

Розміщення обручки на лівому чи правому безіменному пальці залежить від релігійних переконань, яких дотримується пара. А як щодо носіння чи зняття обручки після церемонії? Чи існують якісь легенди, повірʼя, повʼязані з цією дією?

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Одна легенда свідчить, що відсутність обручки на пальці чоловіка чи дружини асоціювалася зі складним і недовговічним шлюбом. Вважалося, що чим довше пара носитиме обручки, тим міцнішим буде їхній шлюбний зв'язок. І навпаки, ті, хто знімав обручки, часто стикалися з частими сварками, суперечками та розбіжностями.

Однак варто зазначити, що також немає обов'язкового правила постійно носити обручку, не знімаючи її ніколи.

Нагадаємо, ми розповіли про кілька практичних порад, які допоможуть парам зберегти пристрасть у шлюбі.

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