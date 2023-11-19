Чи можна розміщувати дзеркало навпроти вхідних дверей: народні забобони

Розміщення дзеркала навпроти вхідних дверей здавна є предметом суперечок. З одного боку це зручно: воно дозволяє швидко перевірити свій зовнішній вигляд і привести себе в порядок перед виходом з дому. Але це також може мати негативні наслідки, UAportal розповідає про них.

Згідно з забобонами, мати дзеркало біля вхідних дверей вважається несприятливою прикметою. Вважається, що відображення, яке створює дзеркало, утворює кільце, яке не дає енергії людини затримуватися в будинку. Згодом житло стає енергетично нейтральним, що може мати негативні наслідки для мешканців. У такому будинку з часом може з'явитися відчуття апатії та втоми.

Читайте також: Що значить пролити на себе будь-яку рідину: народні прикмети

Психологи також не рекомендують розміщувати дзеркала біля вхідних дверей, особливо у квартирах. Вони припускають, що бачення свого відображення відразу після виснажливого дня може викликати стрес, особливо у людей, які живуть на самоті.

Важливо зазначити, що якщо ви вирішили повісити дзеркало в передпокої, воно повинно бути чистим і без плям. Також слід ретельно продумати відображення в дзеркалі: поставте квіти, картини або добре оформіть інтер'єр.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!