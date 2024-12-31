Чи можна отримати ефект, займаючись всього 15 хв на день?
Звичайно, що так!
Тут звичайно питання в тому який саме ефект ви очікуєте. Це теж цікаво собі наперед продумати. Часто у людей немає чіткої цілі - і це проблема. Бо коли не знаєш чого хочеш, то що б не отримав- будеш не задоволений. В каруселі знайдете, що відбудеться із вами при щоденних 15 хвилинах тренувань.
Є думка, що якщо не виходить витрачати годину чи 2 три рази на тиждень, то все. Все інше не дасть ніякого ефекту. Але 15 хв щодня в десятки разів краще ніж періодичні тренування по годині або нічого.
Стрункість як ми знаємо залежить від їжі, на неї просто треба витрачати меньше своєї уваги і часу і 15 хв тренувань завжди можна знайти.
Чи готові ви займатися 15 хв щодня, щоб через місяць відчути неймовірну різницю в тілі і емоційному стані?