Чи можна називати дітей на честь батьків: Плюси і мінуси згідно з прикметами

У різних сім'ях прийнято називати дітей на честь батьків, бабусь, дідусів чи інших старших родичів. Однак існують певні вірування та уявлення, пов'язані з цією традицією, які припускають, що це може мати наслідки на рівні біополя, потенційно створюючи ризики як для дитини, так і для людини, чиє ім'я запозичене. UAportal розглядає різні сторони цієї теми.

1. Батьки та родичі

Згідно з прикметами, якщо назвати дитину на честь одного з батьків, то це розділить їхню удачу навпіл. Це уявлення припускає, що така традиція може мати наслідки для дитини, оскільки пов'язує її з долею предка, яка не завжди може бути позитивною або без ускладнень. Дехто навіть стверджує, що носіння того самого імені, що й у родича, може зробити людину сприйнятливою до кармічного тягаря цього члена сім'ї впродовж усього життя.

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2. Спільне ім'я в подружжі

Всупереч потенційним занепокоєнням, пов'язаним зі звичаями іменування, дехто вважає, що якщо чоловік і дружина носять одне ім'я, це може принести відчуття єдності між ними, оскільки спорідненість в їхніх іменах створює міцніший зв'язок. Згідно з деякими свідченнями, пари з однаковими іменами, як-от Євгенія та Євген, як правило, мають довготривалі та гармонійні шлюби.

3. Багато тезок серед близьких родичів

Спільне використання схожих імен у колі родичів – не рідкість. Однак певні повір'я припускають, що якщо свекруха і невістка мають однакові імена, можуть виникнути потенційні конфлікти. Такий збіг імен може створити енергетичний розрив, що призведе до постійного суперництва і труднощів у встановленні взаєморозуміння, а отже, до відсутності миру в їхніх стосунках.

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