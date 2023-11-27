Чи можна тримати вдома орхідею: забобони та прикмети

Орхідеї, завдяки своїй надзвичайній красі, обросли безліччю прикмет і забобонів, які іноді можуть бути суперечливими, залежно від культурних особливостей. UAportal розглядає повір'я, пов'язані з орхідеями в західних і східних країнах, де їх значення повністю відрізняються.

Прикмети про орхідеї в західних країнах

У західних країнах переважає своєрідне уявлення про орхідеї. Вважається, що квітка має здатність "виганяти" чоловіків з дому. Щоб протидіяти цьому дехто радить поставити орхідею в місці, де друга половинка буває рідко.

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Втім, у західних культурах орхідеям приписують й іншу якість: енергетичний вампіризм. І хоча це поняття існує, воно не обов'язково означає повне виключення орхідей з оселі. Достатньо просто перенести рослину в менш відвідуване місце.

Прикмети про орхідеї у східних країнах

На противагу цьому, у східних країнах орхідеї вшановують як символи благородства і процвітання. Відомі як магніти на удачу, орхідеї часто ставлять біля входу або в найзатишнішому місці будинку.

Примітно, що колір орхідеї також має важливе значення у східних віруваннях. Жовтим сортам орхідей віддають перевагу ті, хто прагне фінансового процвітання, червоні квіти, покращують когнітивні здібності та навички вирішення проблем, а білі орхідеї приносять гармонію в сімейні стосунки та покращують загальну домашню обстановку.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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