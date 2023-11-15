Чи можна дарувати непарну кількість квітів і що це означає

Символічне значення кількості квітів у букеті може передавати сердечні послання. Навіть одна троянда може мати велике значення. Коли справа доходить до дарування квітів жінкам, важливо враховувати послання, яке несе букет, особливо від нового шанувальника. UAportal розбирався в тому, що означає різна кількість квітів, і що вони символізують.

Мова квітів рясніє тонкими виразами. Щоб почати знайомство або захопитися кимось, достатньо однієї квітки. Троянда з великим бутоном на довгому стеблі випромінює елегантність і робить компліменти з витонченістю.

Букет з трьох квітів має універсальний шарм і не несе в собі конкретних конотацій. Його можна подарувати коханій, мамі, бабусі чи колезі. Такий жест демонструє повагу і симпатію, і простоту зв'язку.

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П'ять квітів у букеті підкреслюють бажання розвивати стосунки далі. Це відображає прагнення до безперервності та поглиблення прихильності.

Число сім символізує пошану і повагу. Прийнято дарувати букет з семи хризантем, айстр або гладіолусів вчителям на перше вересня – це сердечний жест на честь їхньої відданості. Крім того, букет з семи квітів може також піднести любов і продемонструвати глибоку прихильність.

Чарівна краса дев'яти білих бутонів троянд означає, що людина не має собі рівних і глибоко цінується. Це означає винятковість і неповторність.

Одинадцять квітів – чудовий подарунок на річницю весілля. Це число означає міцне кохання, яке стає сильнішим з кожним роком, підтверджуючи, що прихильність залишається яскравою і живою.

Дванадцять, парне число, пропонує розраду і підтримку друзям у важкі часи. Воно слугує жестом глибокої дружби, запевняючи їх у непохитній вірності та підтримці.

У пострадянських країнах традиція протиставляє парні букети, які символізують завершення життєвого циклу. Проте флористи стверджують, що після 10 троянд ця прикмета не справджується. Тому можна без побоювань обирати букети з 10, 20, 30, 50 чи навіть 100 квітами.

Флористи стверджують, що дев'ять, одинадцять або п'ятнадцять квітів у букеті символізують безмежну любов і захоплення. Вони свідчать про глибину почуттів, якими діляться.

Число 13 у багатьох культурах часто асоціюється з забобонами і поганою прикметою. Тому в деяких європейських країнах не прийнято дарувати 13 троянд. Однак існують і альтернативні інтерпретації такого букета. Він може відображати глибокі почуття зрілого чоловіка до своєї дружини або символізувати повагу, яку він відчуває до неї.

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