Moto G Power 5G (2024): Що відомо про новинку від Motorola

UAportal розповів, що Moto G Power 5G (2024) буде оснащений восьмиядерним процесором MediaTek Dimensity 7020. Примітно, що його попередник, Moto G Power 5G (2023), поставляється з чіпом MediaTek Dimensity 930, що робить це значним оновленням.

Очікується, що Moto G Power 5G (2024) матиме 8 ГБ оперативної пам'яті, що забезпечить достатню потужність для різних завдань. З погляду програмного забезпечення, пристрій буде працювати на версії Android 14 прямо з коробки, забезпечуючи плавний і оновлений користувальницький досвід.

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Також Moto G Power 5G (2024) може мати 6,7-дюймовий РК-екран, який забезпечить яскраве та захоплююче зображення. Крім того, смартфон буде оснащений зручним портом для зарядки USB-C і 3,5 мм роз'ємом для навушників, щоб задовольнити різні уподобання користувачів.

Щодо фізичних розмірів пристрою, то, за прогнозами, він матиме тонкий і гладкий корпус розміром 167,3 × 76,4 × 8,5 мм. Завдяки цьому його буде зручно тримати в руці та носити в кишені.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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