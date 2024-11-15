Моркв'яний торт: смачне незвичне поєднання
Друзі, як ви відноситесь до незвичайних поєднань? Куштувати ще якісь овочеві десерти і які улюблені? Наприклад, тарт з помідором, тістечка з цукіні, торт - огірок-базилік.
Морквяний бісквіт:
Форма 16 см
130 г борошна
140 г тростинного цукру
10 г розпушувача
1/3 ч. л. солі
2 г меленої кориці
80 мл рафінованої олії
60 мл апельсинового фрешу
цедра одного апельсину
250 г моркви (натертої на дрібній тертці)
150 г волоських горіхів (обсмажених)
Увімкніть духовку на 170 ° з конвекцією.
З’єднайте: муку, цукор, розпушувач, сіль, корицю.
Обʼєднайте цедру, моркву, олію та апельсиновий фреш.
Подрібніть качалкою волоські горіхи і додайте до сухих інгредієнтів.
Перемішайте суху та мокру частину.
Затягніть дно форми фольгою, викладіть тісто у форму, розрівняйте.
Відправте в розігріту духовку на 50 хвилин.
Дістаньте бісквіт, дайте охолонути, оберніть плівкою та залиште на 12 год.
Апельсиновий мармелад:
100 г філе апельсина
50 мл апельсинового фрешу
цедра половини апельсина
4 г пектину NH
40 г цукру
1/5 ч. л. лимонної кислоти
Змішайте цукор з пектином.
Прогрійте філе апельсину, фреш та цедру до температури 40°С. Зніміть з плити, додайте цукор з пектином, поверніть на плиту.
Доведіть до кипіння, дайте прокипіти 1 хвилину, зніміть з плити.
Додайте лимонну кислоту, перемішайте, перекладіть в миску і накрийте плівкою в контакт.
Дайте мармеладу охолонути 1-2 години.
Крем:
250 г крем-сиру
100 мл вершків (30-33%)
80 г вершкового масла (82%)
40 г цукрової пудри
Збийте крем-сир, масло та цукрову пудру. Маса повинна посвітлішати і збільшитися в обʼємі.
Додайте вершки, продовжуйте збивати.
Перекладіть 2/3 крему в кондитерський мішок, 1/3 крему - в мішок з насадкою "закрита зірка".
Перекладіть мармелад у мішок.
Розріжте бісквіт на 3 коржі.
Поставте на тарілку кільце, викладіть ацетатну плівку. Покладіть корж бісквіту, викладіть крем по діаметру, потім мармелад.
Викладіть зверху другий корж, потім крем і мармелад.
Викладіть третій бісквіт, зверху відсадіть крем фігурною насадкою.
Приберіть торт на кілька годин у холодильник.
Зніміть кільце з торта, задекоруйте кумкватом, попкорном в карамелі та горіхами в карамелі.
Смачного!