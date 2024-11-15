Моркв'яний торт: смачне незвичне поєднання

Друзі, як ви відноситесь до незвичайних поєднань? Куштувати ще якісь овочеві десерти і які улюблені? Наприклад, тарт з помідором, тістечка з цукіні, торт - огірок-базилік.

Морквяний бісквіт:

Форма 16 см

130 г борошна

140 г тростинного цукру

10 г розпушувача

1/3 ч. л. солі

2 г меленої кориці

80 мл рафінованої олії

60 мл апельсинового фрешу

цедра одного апельсину

250 г моркви (натертої на дрібній тертці)

150 г волоських горіхів (обсмажених)

Увімкніть духовку на 170 ° з конвекцією.

З’єднайте: муку, цукор, розпушувач, сіль, корицю.

Обʼєднайте цедру, моркву, олію та апельсиновий фреш.

Подрібніть качалкою волоські горіхи і додайте до сухих інгредієнтів.

Перемішайте суху та мокру частину.

Затягніть дно форми фольгою, викладіть тісто у форму, розрівняйте.

Відправте в розігріту духовку на 50 хвилин.

Дістаньте бісквіт, дайте охолонути, оберніть плівкою та залиште на 12 год.

Апельсиновий мармелад:

100 г філе апельсина

50 мл апельсинового фрешу

цедра половини апельсина

4 г пектину NH

40 г цукру

1/5 ч. л. лимонної кислоти

Змішайте цукор з пектином.

Прогрійте філе апельсину, фреш та цедру до температури 40°С. Зніміть з плити, додайте цукор з пектином, поверніть на плиту.

Доведіть до кипіння, дайте прокипіти 1 хвилину, зніміть з плити.

Додайте лимонну кислоту, перемішайте, перекладіть в миску і накрийте плівкою в контакт.

Дайте мармеладу охолонути 1-2 години.

Крем:

250 г крем-сиру

100 мл вершків (30-33%)

80 г вершкового масла (82%)

40 г цукрової пудри

Збийте крем-сир, масло та цукрову пудру. Маса повинна посвітлішати і збільшитися в обʼємі.

Додайте вершки, продовжуйте збивати.

Перекладіть 2/3 крему в кондитерський мішок, 1/3 крему - в мішок з насадкою "закрита зірка".

Перекладіть мармелад у мішок.

Розріжте бісквіт на 3 коржі.

Поставте на тарілку кільце, викладіть ацетатну плівку. Покладіть корж бісквіту, викладіть крем по діаметру, потім мармелад.

Викладіть зверху другий корж, потім крем і мармелад.

Викладіть третій бісквіт, зверху відсадіть крем фігурною насадкою.

Приберіть торт на кілька годин у холодильник.

Зніміть кільце з торта, задекоруйте кумкватом, попкорном в карамелі та горіхами в карамелі.

Смачного!