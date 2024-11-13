Моркв'яний пиріг з крем-сиром: смачна альтернатива солодкому
Якщо ви в пошуку незвичної альтернативи солодкому, раджу спробувати цей морквяний пиріг!
Інгредієнти:
Для пирога:
- Олія рослинна - 140 мл
- Яйця - 2 шт.
- Тростинний цукор - 200 г
- Терта морква - 300 г
- Борошно — 180 г
- Сода - 1/2 ч.л.
- Мелена кориця — 1 ч.л.
- Сіль
- Ананас
- Родзинки
- Горіхи
Для глазурі:
- Вершковий сир - 250 г
- Цукрова пудра - 275 г
Готуємо, поки зубочистка не буде виходити повністю сухою.
P.S. Даємо повністю охолонути тісту, а лише потім додаємо зверху глазур.