Морквяно-апельсиновий кекс: неймовірно смачний рецепт

Друзі, інколи хочеться приготувати щось смачненьке, але так, щоб це було швидко, легко та із доступних інгредієнтів. Правда?

То ж якщо ви у пошуках простого рецепту неймовірно смачного кексу, який підійде як на кожен день, так і для святкового столу, вам сюди. Запевняю, ви будете готувати його майже щодня, як я.

Ділюсь своїм лайфхаком.

Щоб відчути ідеальне поєднання інгредієнтів, додайте мікс рослинних олій Три зерна, у складі яких ріпакова, лляна та гарбузова олії.

Без діла вона у вас стояти точно не буде. Так як вона прекрасно підходить як для солодких, так і для солоних страв, маючи при цьому витончений смак та аромат. А ще важливо, що це корисне доповнення будь якої страви, адже вона багата на Омега 3.

Тісто:

200 г моркви (натертій на тонкій тартушці)

Цедра 1 апельсина

200 г яєць

100 мл міксу рослинних олій Три зерна

250 г цукру

100 г сметани (20%)

220 г борошна

5 г розпушувача

2 г кориці

100 г волоських горіхів

Змішайте яйця, цукор, апельсинову цедру, сметану, мікс рослинних олій Три зерна.

Додайте борошно з розпушувачем і корицею.

Додайте натерту моркву та смажені волоські горіхи .

Покладіть тісто в кекс -форму. Заповніть форму на 2/3. Випікайте у духовці, попередньо розігрітій до 165С - 40-50 хв. Готовність перевірити деревʼяною шпажкою.

Вершковий крем:

200 г вершкового сиру

100 мл вершків (30-35%)

40 г цукрової пудри

Цедра 1 апельсина

Збийте міксером вершковий сир з цукровою пудрою і апельсиновою цедрою.

Збийте вершки окремо.

Змішайте обидві маси і ще трохи збийте.

За допомогою фігурної насадки "Закрита зірка" покладіть крем на охолоджений кекс.

Для декору я використовую цукати.