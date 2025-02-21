Морквяно-апельсиновий кекс: неймовірно смачний рецепт
Друзі, інколи хочеться приготувати щось смачненьке, але так, щоб це було швидко, легко та із доступних інгредієнтів. Правда?
То ж якщо ви у пошуках простого рецепту неймовірно смачного кексу, який підійде як на кожен день, так і для святкового столу, вам сюди. Запевняю, ви будете готувати його майже щодня, як я.
Ділюсь своїм лайфхаком.
Щоб відчути ідеальне поєднання інгредієнтів, додайте мікс рослинних олій Три зерна, у складі яких ріпакова, лляна та гарбузова олії.
Без діла вона у вас стояти точно не буде. Так як вона прекрасно підходить як для солодких, так і для солоних страв, маючи при цьому витончений смак та аромат. А ще важливо, що це корисне доповнення будь якої страви, адже вона багата на Омега 3.
Тісто:
200 г моркви (натертій на тонкій тартушці)
Цедра 1 апельсина
200 г яєць
100 мл міксу рослинних олій Три зерна
250 г цукру
100 г сметани (20%)
220 г борошна
5 г розпушувача
2 г кориці
100 г волоських горіхів
Змішайте яйця, цукор, апельсинову цедру, сметану, мікс рослинних олій Три зерна.
Додайте борошно з розпушувачем і корицею.
Додайте натерту моркву та смажені волоські горіхи .
Покладіть тісто в кекс -форму. Заповніть форму на 2/3. Випікайте у духовці, попередньо розігрітій до 165С - 40-50 хв. Готовність перевірити деревʼяною шпажкою.
Вершковий крем:
200 г вершкового сиру
100 мл вершків (30-35%)
40 г цукрової пудри
Цедра 1 апельсина
Збийте міксером вершковий сир з цукровою пудрою і апельсиновою цедрою.
Збийте вершки окремо.
Змішайте обидві маси і ще трохи збийте.
За допомогою фігурної насадки "Закрита зірка" покладіть крем на охолоджений кекс.
Для декору я використовую цукати.