Можуть прожити понад 20 років: цікаві факти про голубів

UAportal підготував підбірку цікавих фактів про голубів – птахів, яких часто можна зустріти в містах, у всьому світі, деякі види живуть можуть мешкати у лісах та горах.

1. Довголіття:

Голуби можуть прожити до 20 років і навіть більше, особливо при належному догляді та увазі.

2. Чудовий зір:

Голубині очі приблизно втричі чутливіші, ніж людські. Вони сприймають дивовижні 75 кадрів в секунду.

3. Здатність бачити сонце:

Завдяки унікальній будові очей, голуби можуть без шкоди для здоров'я дивитися прямо на Сонце, завдяки своїй спеціалізованій адаптації.

4. Моногамні зв'язки:

Відомо, що більшість видів голубів обирають одного партнера на все життя, формуючи віддані моногамні стосунки.

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5. Дивовижна швидкість:

Голуби можуть здаватися незграбними на землі, але вони швидкі літуни. У польоті вони можуть розвивати вражаючу швидкість до 70-75 км/год.

6. Глобальна присутність:

Наразі існує приблизно 300 різних видів голубів, поширених по всьому світу. Вони мешкають на всіх континентах, окрім Антарктиди.

7. Символ миру:

Голуб, який у багатьох країнах вважається символом миру, зображений на пам'ятниках, встановлених у тридцяти шести містах світу.

8. Кількість пір'я:

Дорослий голуб може похвалитися близько 10 000 пір'їн, що покривають його тіло, забезпечуючи ізоляцію, захист і полегшуючи його граціозний політ.

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