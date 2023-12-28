Можуть привернути неприємності: Які речі не можна зберігати вдома

Народні повір'я здавна попереджають про певні предмети, які, як вважається, притягують негативну енергію в дім. На жаль, багато з цих речей можна знайти в домівках, навіть не підозрюючи про їхній потенційний вплив.

Вважається, що усунення цих речей покращить загальну ситуацію і вбереже сім'ю від нещасть. UAportal розповідає про предмети, які вважаються небезпечними для зберігання в будинку.

1. Зношений одяг

Згідно з народними повір'ями, старий і пошарпаний одяг має властивість накопичувати негативну енергетику. Щоб зменшити її, бажано позбутися одягу, який не підлягає ремонту або вже не носиться.

2. Пошкоджений посуд

Незважаючи на те, що може бути шкода викинути сколоті або тріснуті чашки і тарілки, забобони свідчать про зворотне. Вважається, що наявність дефектів у посуді притягує труднощі. Тому рекомендується викидати такі предмети, щоб запобігти потенційним неприємностям.

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3. Розбиті дзеркала

Згідно з певними повір'ями, пошкоджені дзеркала не можна тримати в будинку. Вважається, що вони мають негативний вплив, який може принести нещастя. Тому рекомендується прибрати розбиті дзеркала з домашнього інтер'єру, щоб зберегти позитивну атмосферу.

4. Порожні пляшки

Не всі усвідомлюють, що зберігати порожні пляшки в будинку не рекомендується. Бажано утилізувати таку тару якомога швидше, щоб запобігти затримці потенційної негативної енергії.

5. Хвойні гілки

Гілки хвойних дерев, таких як сосна або ялиця, можна тримати в приміщенні лише наприкінці грудня та на початку січня. Вважається, що в інший час ці дерева можуть мимоволі принести в дім труднощі.

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