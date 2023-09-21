Можуть принести невдачу: прикмети, на які варто звернути увагу

Окрім загальновідомих забобонів на кшталт перетину дороги чорною кішкою, існує безліч інших прикмет, які, за повір'ям, приносять невдачу або вказують на неприємності, що насуваються. Фольклор багатий на такі прикмети, що виходять за межі прогнозів погоди та зустрічей з котами.

Дім часто вважається святилищем, безпечним притулком від зовнішнього світу. Однак, якщо лампочка раптово згасає, вважається, що це віщує сімейні конфлікти та потенційний розрив стосунків. Так само вважається, що фотографія, яка впала, або розбите дзеркало символізують травми або нещастя.

Зупинка годинника асоціюється з фінансовими труднощами та погіршенням здоров'я. Цікаво, що існують й інші важливі народні повір'я, пов'язані з годинниками, наприклад, заборона дарувати або зберігати їх у зламаному стані.

Категорично не рекомендується повертатися за забутою річчю, щоб уникнути зіткнень з труднощами і порушенням своїх планів.

Любовні прикмети можуть відігравати певну роль у збереженні романтики та підтримці здорових стосунків з партнером. Езотерики застерігають від прийняття подарунків жовтого кольору, оскільки вважається, що вони приносять розлуку.

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Втрата гребінця або шпильки розглядається як попереджувальний знак про потенційного суперника на горизонті, закликаючи людей бути пильними і не пропустити цю прикмету.

Хоча вигляд метелика зазвичай може викликати радість, у сфері забобонів він вважається передвісником хвороби для члена сім'ї. Тому бажано стежити за своїм здоров'ям, коли в будинку з'являється метелик.

Наявність тарганів в оселі свідчить не лише про відсутність чистоти, але й про небажання підтримувати стабільний грошовий потік. Ті, хто знає про це повір'я, негайно позбуваються цих настирливих комах, щоб зберегти свою фінансову стабільність.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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