Можуть завадити подружньому щастю: Які речі не варто зберігати в спальні

Як свідчить фольклор, на стосунки між подружжям може суттєво впливати атмосфера в спальні. Негативна енергія, що пронизує цей простір, може порушити гармонійний зв'язок між чоловіком і дружиною, що призводить до частих сварок, побоювань зради і навіть фінансових труднощів.

Ці перешкоди, безсумнівно, ускладнюють шлях до тривалого подружнього щастя. Щоб запобігти таким труднощам, дуже важливо усунути певні елементи зі спальні. UAportal розглядає п'ять факторів, які слід уникати, щоб покращити благополуччя подружжя.

1. Два матраци

За народними повір'ями, розміщення двох окремих матраців на двоспальному ліжку означає відсутність єдності між подружжям. Щоб сприяти відчуттю близькості, рекомендується використовувати один великий матрац для ліжка.

2. Дзеркала

Дзеркалам не місце у спальній кімнаті. Вони часто розглядаються як руйнівники атмосфери любові і можуть призвести до зменшення енергії ніжності. Рекомендується перемістити будь-які дзеркала, присутні в спальні, в інше місце.

Читайте також: Три лайфхаки, які допоможуть покращити відносини: "5 мов кохання" та техніки спілкування

3. Фонтани або елементи, пов'язані з водою

Рухома вода символізує зміни в життєвих ситуаціях. На жаль, ці переломи можуть не віщувати нічого доброго для подружніх пар і навіть призвести до ризику розставання. Щоб захистити сім'ю, бажано прибрати зі спальні будь-які об'єкти, пов'язані з водою такі як фонтани або акваріуми.

4. Зів'ялі або засохлі рослини

Кімнатні рослини, які мають ознаки гниття, відображають згасаючу любов. Якщо ви вирішили прикрасити спальню зеленню, важливо старанно доглядати за рослинами і вчасно їх зволожувати.

5. Недоречні картини

У межах спальні парам бажано вивішувати лише фотографії, на яких вони зображені разом. Будь-які "одиночні" фотографії або зображення інших людей повинні бути переміщені в іншу зону будинку.

Нагадаємо, ми розповіли про кілька практичних порад, які допоможуть парам зберегти пристрасть у шлюбі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !