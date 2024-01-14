Можуть зіпсуватися: 3 речі, які ніколи не можна чистити содою

Харчова сода, основний продукт домашнього вжитку, зазвичай використовується не лише в кулінарії, але й для боротьби зі стійкими плямами. Однак важливо розуміти, що деякі речі не витримують чищення цією універсальною речовиною, оскільки вона може завдати їм незворотної шкоди. UAportal дає корисні поради.

1. Алюмінієві каструлі та сковорідки

Хоча харчова сода зазвичай вважається безпечним засобом для чищення металевих поверхонь, її ніколи не слід застосовувати до алюмінієвого посуду. Причиною такої обережності є потенційне окислення та зміна кольору алюмінію.

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2. Срібло та позолота

Обробка срібних виробів харчовою содою може призвести до втрати їхнього природного блиску. Її властивості можуть зменшити блиск і сяйво срібла. Аналогічно, використання розчину харчової соди для чищення позолочених аксесуарів може зняти верхній блискучий шар, завдавши їм непоправної шкоди.

3. Мармурові стільниці

Хімічний склад харчової соди робить її непридатною для використання на мармурових поверхнях. Це може призвести до корозії та псування делікатного матеріалу. Замість цього рекомендується використовувати звичайну мильну воду для очищення.

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