Мінерали підсилять внутрішній ресурс трьох знаків зодіаку: Гороскоп на тиждень 11-17 вересня

UAportal підготував гороскоп, в якому досліджується вплив каменів на три знаки зодіаку: Рак, Скорпіон і Риби. Дізнайтеся, як онікс, сапфір і авантюрин вплинуть на їхні енергії в період з 11 по 17 вересня.

Рак

Онікс, відомий своїми багатошаровими переливами, накопичує життєву енергію, відвертає хвороби і підсилює лідерські здібності. Цього тижня люди, народжені під знаком Рака, максимально сильно відчують, як чарівна енергія оніксу впливає на життя.

Використовуйте потужні властивості цього каменю найближчими днями. Дозвольте оніксу посилити ваші сильні сторони і захистити від негативних впливів. З оніксом на своєму боці ви відчуєте оновлений подих життєвої енергії та рішучості.

Скорпіон

Сапфір, часто темно-синього кольору, вважається каменем довголіття, влади, духовної сили, чистоти помислів, розсудливості, краси, доброти, любові і надії. Цього тижня представників знаку зодіаку Скорпіон чарівна енергія сапфіру спрямовуватиме до внутрішньої мудрості та духовного зростання.

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Прийміть перетворюючу силу цього каменю, коли будете заглиблюватися в емоції і досліджувати глибини своєї душі. Дозвольте сапфіру висвітлити свій шлях і внести ясність у думки. Під його керівництвом ви знайдете силу і спокій перед обличчям викликів.

Риби

Вважається, що авантюрин посилює любов до життя, радість, емоції і прояснює розум. Цього тижня люди, народжені під знаком Риб, відчують резонанс з яскравою енергією авантюрину, яка наповнить їхнє життя позитивом і оптимізмом.

Прийміть авантюрний дух цього каменю, коли вирушите назустріч новим враженням і емоціям. Дозвольте авантюрину відкрити серце і розум, спрямовуючи до глибшого розуміння себе і навколишнього світу. Під його впливом ви зможете з легкістю знаходити радість і задоволення в кожній миті.

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