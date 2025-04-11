Мікропластик у жувальній гумці: що показало дослідження

Жувальна гумка містить рослинні або синтетичні пластичні полімери, що робить її потенційним джерелом мікропластику. Разом з тим, кількість мікропластику, яку людина може проковтнути під час жування гумки, раніше не визначалася.

Науковці з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі провели пілотне дослідження, щоб вивчити виділення мікропластику під час жування. Вони розглядали десять видів жувальної гумки: по п'ять марок натуральної та синтетичної. Учасники жували їх протягом визначеного часу — від двох до 20 хвилин.

Дослідники збирали зразки слини під час жування та аналізували їх за допомогою інфрачервоної спектроскопії з перетворенням Фур'є та методу кількісного визначення мікропластику за допомогою смартфону.

Як йдеться в результатах, кожен грам жувальної гумки вивільняє до 637 мікропластикових частинок. Причому 94% вивільняється протягом перших 8 хвилин жування.

Синтетичні та натуральні жувальні гумки на рослинній основі виділяють однакову кількість мікропластику (P > 0,8). У слині виявили чотири основні пластичні полімери, найчастіше траплялися поліолефіни.

Автори дослідження зазначають: ці дані свідчать про те, що жування гумки спричиняє пряме потрапляння мікропластику в організм, що потенційно становить ризик для здоров'я.

Однак вони не ставили собі за мету лякати людей. Науковці не знають, чи є мікропластик небезпечним для людини, оскільки відповідних випробувань не проводилося.

Втім, у повсякденному житті ми постійно стикаємося з пластиком, і дослідники прагнули отримати конкретні цифри щодо мікропластику та жувальної гумки.

Варто також нагадати, що жувальна гумка з цукрозамінником ксилітолом може посилювати симптоми таких розладів як синдром подразненого кишечника та здуття живота.