Міфи про гранат, в які ми досі віримо
Гранат – це справжнє джерело корисних речовин для дітей.
Корисний для травлення
Гранат багатий на клітковину, яка підтримує роботу кишківника, запобігає закрепам та сприяє здоровому травленню.
Покращує пам’ять
Поліфеноли – головні антиоксиданти граната – позитивно впливають на роботу мозку, сприяючи кращому запам’ятовуванню та концентрації уваги.
Підтримує імунітет
Завдяки високому вмісту вітаміну С і антиоксидантів гранат зміцнює захисні сили організму та допомагає боротися з вірусами й бактеріями.
Піклується про серце
Поліфеноли та калій у складі граната позитивно впливають на судини та нормалізують артеріальний тиск, підтримуючи здоров’я серцево-судинної системи.
"Гранат лікує анемію" - міф.
Насправді він містить дуже мало заліза і не допоможе підняти гемоглобін.
З якого віку можна пропонувати гранат дітям?
З 8-9 місяців (якщо дитина вміє їсти маленькі шматочки) – можна дати зернятка, роздавлені ложкою. Обовʼязково під наглядом дорослого.
З 12 місяців – можна пропонувати цілі зернята.