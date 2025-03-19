Міфи про гранат, в які ми досі віримо

Гранат – це справжнє джерело корисних речовин для дітей.

Корисний для травлення

Гранат багатий на клітковину, яка підтримує роботу кишківника, запобігає закрепам та сприяє здоровому травленню.

Покращує пам’ять

Поліфеноли – головні антиоксиданти граната – позитивно впливають на роботу мозку, сприяючи кращому запам’ятовуванню та концентрації уваги.

Підтримує імунітет

Завдяки високому вмісту вітаміну С і антиоксидантів гранат зміцнює захисні сили організму та допомагає боротися з вірусами й бактеріями.

Піклується про серце

Поліфеноли та калій у складі граната позитивно впливають на судини та нормалізують артеріальний тиск, підтримуючи здоров’я серцево-судинної системи.

"Гранат лікує анемію" - міф.

Насправді він містить дуже мало заліза і не допоможе підняти гемоглобін.

З якого віку можна пропонувати гранат дітям?

З 8-9 місяців (якщо дитина вміє їсти маленькі шматочки) – можна дати зернятка, роздавлені ложкою. Обовʼязково під наглядом дорослого.

З 12 місяців – можна пропонувати цілі зернята.